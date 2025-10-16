北欧らしい大胆なデザインと実用性を兼ね備える「マリメッコ」から、Fall/Winter 2025 コレクションの新作バッグシリーズが登場します。シックなブラックとダークグリーンに、ブランドロゴを全面にあしらったキルティングデザインが印象的♡シーズンムードを高める上質な素材感と、日常にも寄り添う使いやすさを両立したラインナップです。 マリメッコらしさ光るロゴデザインバッグ 2025年