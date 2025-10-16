【マリメッコ】秋冬の新作バッグ♡洗練ロゴが映えるキルティングコレクション

北欧らしい大胆なデザインと実用性を兼ね備える「マリメッコ」から、Fall/Winter 2025 コレクションの新作バッグシリーズが登場します。シックなブラックとダークグリーンに、ブランドロゴを全面にあしらったキルティングデザインが印象的♡シーズンムードを高める上質な素材感と、日常にも寄り添う使いやすさを両立したラインナップです。

マリメッコらしさ光るロゴデザインバッグ

2025年秋冬の新作では、アイコニックな「マリメッコ」のロゴを全面に施したキルティング生地が主役。落ち着いたブラックとダークグリーンの2色展開で、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上がっています。

光の加減で浮かび上がる立体的なロゴが、洗練された大人の装いを演出。季節の装いにモードなアクセントを添えてくれます。

用途で選べる4タイプのバッグラインナップ

Logo クロスボディバッグ S

Logo クロスボディバッグ M

新作は、シーンに合わせて選べる4つのデザインが登場。コンパクトに持てる「Logo クロスボディバッグ S」（\29,700）と、やや大きめで収納力のある「Logo クロスボディバッグ M」（\33,000）。

Logo トートバッグ M

Logo バックパック

日常使いにぴったりな「Logo トートバッグ M」（\38,500）、そしてアクティブな印象を与える「Logo バックパック」（\45,100）を展開。

どのアイテムも軽量で使いやすく、デイリーからお出かけまで幅広く活躍します♪

秋冬の装いを彩るモードな新作バッグ♡

季節の変わり目にぴったりな、上品で実用的な「マリメッコ」の新作バッグシリーズ。

シンプルながらも個性を放つキルティングロゴデザインは、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすく、コーディネートの幅を広げてくれます。

2025年10月17日(金)より発売予定。お気に入りのサイズとカラーを見つけて、秋冬のファッションをより楽しく彩ってみてはいかがでしょうか♡