固定資産税は地方自治体にとって欠かせない財源だ。全国で毎年9兆円規模、近年は地価の上昇を背景に増収が続き、2024年まで3年連続で過去最高を更新している。自治体にとっては安定的でありがたい収入源だが、納める側から見れば重い負担である。固定資産税は「一度不動産を所有したら払い続けるコスト」だ。不動産を持つ限りは逃げられず、住宅ローンを返済し終わっても納税は続く。そこで、本記事では「固定資産税」をテーマに、