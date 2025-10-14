村上総務相は14日、閣議後の会見で、公明党の連立政権離脱に至る自民党・高市総裁の対応について「最初に公明党にあいさつに行くべきところを（国民民主党の）玉木さんに会ったり、お金の問題があった方を（要職に）採用するということは、（公明党にとって）平手打ちにあたるのではないか」と批判しました。その上で、公明党に連立政権に戻ってもらうべきかと問われると「もちろん当然です」と述べた上で、公明党の連立離脱は、今