µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç½»¿Í¤Î20Âå½÷À­¤¬»É¤µ¤ìÉé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê22¡Ë¤¬¡¢½÷À­¤Î´é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£