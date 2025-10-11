2025年10月9日、台湾メディア・中時新聞網は、沖縄の空港で台湾産のごみが放置されていたことが台湾のSNS上で紹介され、物議を醸していると報じた。記事は、台湾の女性ネットユーザーが8日、Facebookの投稿グループ「爆料公社」に4枚の写真を投稿したことを紹介。撮影場所は沖縄にある空港の喫煙室で、テーブルの上に中国語が書かれた2袋のごみが置かれており、中にはかみ残しの台湾産ビンロウが入っていたため、投稿者は「台湾人