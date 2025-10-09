ライブ配信「JERAセ・リーグレジェンドLIVE」で大賞が選出されたリーグ公式表彰「月間JERAセ・リーグAWARD」9・10月度の大賞が8日、発表された。ノミネートされた6選手の中から、公式配信番組「JERAセ・リーグ レジェンドLIVE」内でレジェンドOBによる選考が行われ、DeNAの筒香嘉智外野手が受賞した。ノミネート選手は筒香の他に、阪神・佐藤輝明内野手、巨人・坂本勇人内野手、中日・高橋宏斗投手、広島・中村奨成外野手、ヤ