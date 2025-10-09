意外と知られていませんが、秋はカビの発生シーズン。とくにクローゼットは、湿気と衣類の詰め込みが重なると、あっという間にカビの温床に……。大切な洋服を守るためにも、早めの対策が欠かせません。今回は、家事・掃除アドバイザーの藤原千秋さんに、具体的な対策法を教えていただきました。衣類がギュウギュウ詰めだとカビにとっては好条件にふだん閉め切っていることが多いクローゼットは、湿気がこもりやすい場所。また、繊