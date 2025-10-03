秋の深まりとともに旬を迎える柿。鮮やかな橙色の実が店頭に並ぶと、一気に季節の歩みを感じますね。柿はそのまま食べるのはもちろん、多彩なアレンジも可能な果物です。そこで今回は、柿の人気レシピ8選をお届けします。チーズと組み合わせた前菜や、フリットなど斬新な一品も登場！柿の新しい食べ方を発見できること間違いなしです。ぜひ参考にしてみてくださいね。■【新鮮なおいしさ！】柿のなます柿とニンジンの千切りを合わ