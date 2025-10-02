元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で公開した動画「【暴露】ドン・キホーテが仕掛ける“話題になるから売れる“戦略とは？」の中で、巨大ディスカウントストア「ドン・キホーテ」がなぜ強いのか、そのユニークなPR・経営戦略の秘密を自身の取材経験を基に詳しく解説している。下矢氏はかつて経済番組『ワールドビジネスサテライト』でドン・キホーテの特集を制作し、自身のディレク