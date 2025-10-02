あのホテルナゴヤキャッスルの跡地に、富裕層をターゲットにした豪華ホテルがオープンしました。 【写真を見る】まるで第2の名古屋城!? 1泊約20万円から…富裕層ターゲット「エスパシオ ナゴヤキャッスル」開業 興和グループのホテル事業「外資系に負けない」戦略 「『エスパシオナゴヤキャッスル』グランドオープンです」（名古屋・西区 10月1日午前9時頃）名古屋の新たな「顔」となることが期待