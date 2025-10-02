讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」などを展開するはなまる（香川県高松市）が、うどん1杯ごとに、天ぷらまたはおでん1品が無料になる「天ぷらおでん定期券」を販売。価格は400円（以下、税込み）です。同券は、毎回多くのユーザーに人気となっており、今回は11月3日までの期間、何度でも使用できます。うどんのほか、カレーライス（単品）、ミニ丼（単品）、テイクアウト弁当などでも使えます。また、Tシャツや雑貨を扱