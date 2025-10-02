家賃の高騰が続き、家選びに影響が出ています。一人暮らしの費用を払えないとして、多くの人が実家暮らしを選んでいます。ある調査では、20代〜30代の約2割がこの1年以内の家賃の支払い遅れを経験。家賃高騰で“激セマ物件”や移住が注目されています。■前年より高騰…23区の平均家賃は？森圭介アナウンサー「10月は人事異動による転勤などが多く、引っ越しの第二の繁忙期とも言われている時期です。家を選ぶ時に（重視するのは）