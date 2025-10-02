1日、コペンハーゲンで記者会見するEUのフォンデアライエン欧州委員長（ロイター＝共同）【コペンハーゲン共同】欧州連合（EU）は1日、デンマークの首都コペンハーゲンで非公式首脳会議を開いた。現在は運用益のみをウクライナ支援に充当しているロシアの凍結資産について、資産そのものをウクライナに無利子融資するという活用拡大案を、フォンデアライエン欧州委員長が提示した。案では、凍結資産のうちロシア中央銀行の1400