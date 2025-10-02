朝晩は涼しくなりましたが、日中はいまだに気温が高い日もあります。秋は日中と朝晩とで寒暖差が大きい時期でもあり、体調を崩しやすいため注意が必要です。ところで、秋は気温差が大きいせいか、SNS上では「鼻水とくしゃみ止まらん。寒暖差アレルギー？」「寒暖差アレルギーがつらい」「寒暖差アレルギーと風邪の違いが分からない」などの声が上がっています。そもそも「寒暖差アレルギー」という言葉は、どのような症状を指