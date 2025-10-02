巨人―中日戦（１日、東京ドーム）で巨人３番手で登板したバルドナード投手（３２）と５番手で登板した平内龍太投手（２７）が、突然投球フォームを変える?サプライズ?を見せた。６回から登板したバルドナードは、先頭・ボスラーに二塁打を浴びると、マウンドに駆け付けた杉内投手チーフコーチと会話を交わした。その後は投球フォームをサイドスローに変化させ、テンポよく後続を断ち切って無失点に抑えた。また、８回でマウ