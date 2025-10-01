10月1日は「コーヒーの日」です。この日がコーヒーの年度初めに該当し、秋以降に温かいコーヒーが飲まれることから、全日本コーヒー協会が1983年に制定しました。コーヒーの変わった飲み方について、ごま油や食品ごまなどの製造、販売を手掛けるかどや製油（東京都品川区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。かどや製油は「コーヒーの日の朝はコレで決まり！」と投稿しつつ、「ミルクコーヒーに純正ごま油ちょい足しで香