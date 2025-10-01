オーストラリア出身のオスカー女優、ニコール・キッドマン（５８）が９月３０日（日本時間１０月１日）、夫でカントリー歌手のキース・アーバン（５７）との離婚を米テネシー州ナッシュビルの裁判所に申請した。１９年間の結婚生活に終止符を打つ。米メディアサイト「ＴＭＺ」が最初に報じ、「ピープル誌」電子サイトが確認したと次々と報じた。前日の２９日（同３０日）に今年７月にアーバンがナッシュビルに構えた夫妻の家を