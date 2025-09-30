元プロボクサーでモデルの大関さおりさん（35）が、2025年9月25日にYouTubeを更新。結婚したことを発表した。「強く逞しくお互いを支え合って幸せな家庭を築いていきます」大関さんはYouTubeで、桜を背景に「結婚しました〜！」と切り出した。動画の撮影は春頃とみられるが、「どうしても、ドレスの写真とともに皆さんにご報告をしたかったため、こんな時期になってしまいました」と説明した。結婚が決まった段階で動画を撮影し、