元プロボクサーでモデルの大関さおりさん（35）が、2025年9月25日にYouTubeを更新。結婚したことを発表した。

「強く逞しくお互いを支え合って幸せな家庭を築いていきます」

大関さんはYouTubeで、桜を背景に「結婚しました〜！」と切り出した。動画の撮影は春頃とみられるが、「どうしても、ドレスの写真とともに皆さんにご報告をしたかったため、こんな時期になってしまいました」と説明した。結婚が決まった段階で動画を撮影し、ウエディングフォトの準備が整った9月末に結婚を発表することになったと思われる。

大関さんは9月27日と29日に更新したインスタグラムで、ドレス姿と和装のウエディングフォトを公開。こうつづっている。

「付き合ってるときも夫婦になったあともネタの尽きない旦那ですが...笑 純粋で真っ直ぐな優しさと目標に向かって頑張っている姿はとても尊敬しています 伸び代しかない夫婦ですが強く逞しくお互いを支え合って幸せな家庭を築いていきますので温かく見守って頂けますと幸いです お仕事は引き続きさせて頂きます 皆さまこれからもよろしくお願いいたします」