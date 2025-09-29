ロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の山本舞香（27）をねぎらった。Hiroは、27日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）でこの日でMCを卒業する山本と夫婦初共演を果たした。Hiroは「Another Sky、夫婦でお世話になりました」とし「そして一年間お疲れ様。素敵な番組でした！！」とつづった。この投稿に山本も「ありがとう」と感謝した。フ