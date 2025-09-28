大相撲秋場所は28日、東京・両国国技館で千秋楽の取組が行われ、単独首位で迎えた横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が豊昇龍（26＝立浪部屋）との横綱同士による優勝決定戦を制して2場所ぶり5度目の優勝を果たした。横綱としては初制覇で、日本出身力士の年間3度の優勝は1997年の貴乃花以来となった。大の里は先場所は新横綱でワーストとなる4つの金星を配給し、11勝4敗で新横綱優勝と3場所連続優勝を逃した。「あまり良くなか