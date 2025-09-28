ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢9·î22ÆüÇÛ¿®¤ÎNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬Êó¤¸¡¢³ÆÊýÌÌ¤ËÇÈÌæ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âô¸ýÌ÷»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È´ñÀ×¤Î¥¢¥é´Ä¡É¡ª¡Ö2025Ç¯¤Ç¡Ø60ºÐ¡Ù¤Î¤ªÈþ¤·¤¤½÷À­Í­Ì¾¿Í¡×°µÅÝÅª1°Ì¤Î¸¶ÅÀÆ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢25Æü¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡×ÆüËÜË¡¿Í¤¬¼çºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤ÏSUV¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤È¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·