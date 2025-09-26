台湾で韓国人男性が現地大学生のTシャツのイラストデザインを旭日旗と勘違いして暴行する事件が発生した。23日（現地時間）、台湾メディアの壹蘋新聞網によると、韓国国籍の30代男性Aは18日午後6時ごろ、台北国立師範大学付近のバス停で台湾人大学生BさんのTシャツを見て言いがかりをつけ始めた。当時酒に酔っていたAは、BさんのTシャツに描かれた赤い放射状のイラストデザインを日本帝国主義を象徴する旭日旗の模様と勘違いし、B