「食事や水分補給をあまりしないので心配になり病院で精密検査を受けてきました。病名は『わがまま病』。検査費用、26,000円」【動画】「絶対に！返しません！」口の中のおやつを死守するわんこそんなコメントとともに投稿されたのは、柴犬「桃」ちゃん（8歳・女の子）の写真。伏し目がちで浮かない表情から、飼い主さんが心配になる気持ちが伝わってきます。ところが、病院で告げられた診断結果はまさかの「わがまま病」