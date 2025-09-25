蛙坂須美『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』（竹書房）が9月29日に発売される。 【写真】「あれはけして夢ではなかったーー。」追憶の怪異体験45篇 本書は幼少期に目撃した奇妙な光景、いま思い出してもぞっとする体験、それぞれが己の胸にあれは何かの勘違いか夢であったと封印してきた記憶を静かに呼び覚まし、聴き集めた怪異取材録。 “猿面の人物は相変わらず、タタタン、タタタン、と同じリズムで