Apple 銀座が9月26日10時にオープンします。店内は、意外にもかつてのApple 銀座を思い起こさせる要素はなく、7月26日にオープンしたApple 梅田と同様に開放的で親しみやすさを感じさせる新しい時代のストアに仕上がっていました。9月26日にオープンするApple 銀座。1〜4階の4フロア構成となる店内は明るく開放感抜群、アクセシビリティにも配慮Apple 銀座に入ってまず感じたのが、とにかく明るく広々とした店内です。フロアは細長