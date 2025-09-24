ProGrade Digitalは9月24日（水）、同社が提供するソフトウェア「Refresh Pro」の最新版（バージョン4.0.4）を公開すると告知した。公開予定は9月27日（土）。サニタイズ機能を利用したあとに、該当するカメラにおいてSDメモリーカードが認識されない事象が確認されたとして、それに対応するという。 Refresh Proは対応するメモリーカードの「サニタイズ」「ヘルス」「ファームウェアアッ