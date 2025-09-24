ProGrade Digitalは9月24日（水）、同社が提供するソフトウェア「Refresh Pro」の最新版（バージョン4.0.4）を公開すると告知した。公開予定は9月27日（土）。サニタイズ機能を利用したあとに、該当するカメラにおいてSDメモリーカードが認識されない事象が確認されたとして、それに対応するという。

Refresh Proは対応するメモリーカードの「サニタイズ」「ヘルス」「ファームウェアアップデート」ができるメンテナンス用ソフトウェア。ProGradeのカードリーダーを介してPCに接続して利用するもので、2024年から無償で利用可能となった。

今回、同社が注意を呼びかけたのは、残存メモリーを完全消去する物理フォーマット機能の「サニタイズ」について。4.0.3以前のバージョンでサニタイズを使用した後、キヤノンの一部ミラーレスカメラでSDメモリーカードを認識しない問題が発生することがわかった。

該当カメラは以下の3機種。サニタイズにおけるSDメモリーカードのフォーマット形式が、該当カメラに認識されない形式だったことが原因としている。

EOS R5 Mark II （ファームウェアバージョン1.1.1） EOS R5（ファームウェアバージョン2.2.0） EOS R3（ファームウェアバージョン1.9.0）

なお、認識しなくなるのはSDメモリーカードのみで、CFexpress Type B、Type A、CFastカードについては問題ないという。

この状況をうけて、4.0.4にアップデートするまでサニタイズ機能を利用しないよう同社は告知。すでにサニタイズを利用した場合、SD Associationが提供するSDフォーマッターをダウンロードしてフォーマットすれば、該当カメラでも利用できるようになると案内している。