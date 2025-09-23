タトゥーを入れるのは個人の自由。しかし、ある一線を越えると人は不安や違和感を抱くのかもしれません。◆「増やしすぎ？」タトゥーに揺れるファンの声9月12日に優里が自身のInstagramに投稿した中国・上海でのオフショット。タンクトップ姿の右上腕部から覗くタトゥーに対し、ファンからは「自分が作った曲のためにも、これ以上タトゥーは増やさないほうがいい」「タトゥーいつまで増えるの」といった心配の声が上がっています。