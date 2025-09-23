「覗いてごめん」と謝りたくなるほど仲良しすぎる猫が話題ねこちゃんホンポ

「覗いてごめん」と謝りたくなるほど仲良しすぎる猫が話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 猫の2匹が静かに愛情深く毛づくろいする様子がTikTokで話題だ
  • 「なんか覗いてごめん」と謝りたくなるほど、2匹だけの世界が広がっている
  • 投稿には「こんな彼氏欲しい...」といった声が寄せられている
記事を読む

おすすめ記事

  • 寝起きの子猫→飼い主さんのもとへとやって来ると…『悶絶必至の光景』が864万再生「癒されすぎて泣いた」「可愛いが限界突破してて涙が出た」
    寝起きの子猫→飼い主さんのもとへとやって来ると…『悶絶必至の光景』が864万再生「癒されすぎて泣いた」「可愛いが限界突破してて涙が出た」 2025年9月21日 6時20分
  • 保護しようとすると「シャー」威嚇するネコチャン（画像提供：なごみ庵さん）
    「シャー！」と威嚇していた猫のビフォーアフター「保護されてよかったね」「幸せそうでなにより」 2025年9月16日 15時40分
  • 猫を保護して10日目→ソファの上を見てみたら……『嘘みたいな光景』に「10年は住んでそうｗ」「くつろぎ過ぎｗ」と吹き出す人が続出
    猫を保護して10日目→ソファの上を見てみたら……『嘘みたいな光景』に「10年は住んでそうｗ」「くつろぎ過ぎｗ」と吹き出す人が続出 2025年9月18日 15時20分
  • 小さくうずくまるパヤパヤの子猫を保護して数年後…思わず笑っちゃう『現在の様子』に12万いいね「何があったｗｗ」「幸せそうで何より」
    小さくうずくまるパヤパヤの子猫を保護して数年後…思わず笑っちゃう『現在の様子』に12万いいね「何があったｗｗ」「幸せそうで何より」 2025年9月22日 6時20分
  • ウトウトする子猫→隣にもう一匹子猫がやってきて……『尊すぎる瞬間』に癒される人が続出「とっても可愛い」「ふわふわの天使たち」
    ウトウトする子猫→隣にもう一匹子猫がやってきて……『尊すぎる瞬間』に癒される人が続出「とっても可愛い」「ふわふわの天使たち」 2025年9月16日 19時50分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
    2. 2. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
    3. 3. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
    4. 4. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
    5. 5. 女児出産したら「性被害に遭う」
    6. 6. 中国で幼児3人「置き去り」に
    7. 7. アッコに「もう限界だろこれ」
    8. 8. 「悪意ありすぎ」安住アナに批判
    9. 9. 渡邊渚が告白「体調が戻らない」
    10. 10. 外国人向けマンション 許可せず
    1. 11. 万博手のひら返し 田村淳に批判
    2. 12. 有吉 好きな飲食店で衝撃受ける
    3. 13. チョコプラ炎上 松尾に粗品呆れ
    4. 14. 女性刺され「電話中に叫び声」
    5. 15. 首相報酬4000万円は安い 猛反論
    6. 16. 整形告白がXで炎上 投稿の意図
    7. 17. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
    8. 18. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ
    9. 19. あのの気遣い「配慮の塊」絶賛
    10. 20. 西勇輝 自らトレードを申し出か
    1. 1. 18歳から売春 毎月350万円稼ぐ
    2. 2. 外国人向けマンション 許可せず
    3. 3. 女性刺され「電話中に叫び声」
    4. 4. 働かないウクライナ難民の実態
    5. 5. 北アルプス不明男性 遺体で発見
    6. 6. 性交しています 10代にわいせつ
    7. 7. 7年で5倍 日本で増える土葬墓地
    8. 8. 旧統一教会の韓鶴子総裁を逮捕
    9. 9. 11月途中から一気に冬に 気象庁
    10. 10. 住宅街に「ゴミ山」虫や異臭問題
    1. 11. 富裕層 ニセコに殺到する理由
    2. 12. 小学生3人を棒で殴打 男を特定
    3. 13. 地中で男性遺体発見 死因が判明
    4. 14. 高市氏 外国人政策に示す決意
    5. 15. 専修大学の部員3人 大麻使用か
    6. 16. 5歳女児死亡 母を殺人容疑で逮捕
    7. 17. 北アルプス槍穂高連峰で高松市の公務員の男性が行方不明　遭難とみて警察が捜索【香川】
    8. 18. JR中央線快速が運転再開を発表
    9. 19. ドンファン元妻へ 遺産6.5億円か
    10. 20. 警察犬「ウォルト号」（1歳）急死　デビューから2か月連続で行方不明者を発見　鹿児島県警「優秀な警察犬だった」
    1. 1. 夫が呼んだデリヘル嬢に見覚え
    2. 2. 女児出産したら「性被害に遭う」
    3. 3. 整形告白がXで炎上 投稿の意図
    4. 4. 炭酸水 歯にダメージ与える恐れ
    5. 5. 「シートを倒すな」男性が激怒
    6. 6. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
    7. 7. ニンバス 1万超の薬も痛み消えず
    8. 8. 小泉氏は「カンペ大臣」指摘続出
    9. 9. 小泉氏 裏金議員への擁護が炎上
    10. 10. ゴミ放置&家具破壊 民泊の惨状
    1. 11. 朝5時過ぎに起床 妻いなくなった
    2. 12. 高市氏と石破氏が同じ地雷ワード
    3. 13. 理想の結婚相手 見極めポイント
    4. 14. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    5. 15. 自民党 SNSの法的措置宣言が波紋
    6. 16. 逮捕の変態教員 以前から奇行
    7. 17. 万博が殺伐 日本人の民度崩壊
    8. 18. 自民党総裁選　候補者5人『news every.』で目指す政策など語る　「現金給付」は？　解散は？
    9. 19. 夫に托卵がバレた女性の末路
    10. 20. 「スラダン」聖地が 無法地帯化
    1. 1. 中国で幼児3人「置き去り」に
    2. 2. 中国人に「ソウル病」流行のワケ
    3. 3. ディズニーCEO 勝ち目ない状態か
    4. 4. 中国アウトドアブランドが謝罪
    5. 5. 米企業が開発した「超音波包丁」
    6. 6. 中国空母で艦載機の射出訓練
    7. 7. 「iPhone Air」カメラが1眼のみ
    8. 8. 露 米と条約締結の延長を提案
    9. 9. EUの遅延や欠航 原因はランサム?
    10. 10. 果汁3倍超 ガツンととみかん実食
    1. 11. 25万円の価値 米最強の座席レポ
    2. 12. 国連でパレスチナを国家承認へ
    3. 13. 中国空母で艦載機の射出訓練
    4. 14. ジャガー・ボディは処分済みか
    5. 15. レンズ一体型「RX1R III」実機
    6. 16. 露 米ロ間の唯一の核軍縮合意
    7. 17. 国連総会 各国首脳らが出席
    8. 18. 韓国の人気チアガールの近況SHOT
    9. 19. 旧統一教会総裁 金銭供与で逮捕
    10. 20. 北朝鮮で多発する「制度的暴力」
    1. 1. 「ナイキ離れ」する本当の理由
    2. 2. 退職金で老後破産 恐ろしい罠
    3. 3. パンが楽しめる「株主優待」
    4. 4. 実家帰省で発覚 スマホ代の高さ
    5. 5. スマートウォッチで作業員に警告
    6. 6. トヨタ会長 インスタでダメ出し
    7. 7. ブルボン「お手頃価格」に勝算
    8. 8. 全国で休廃業や解散 4万7078件に
    9. 9. TikTokの米国事業を企業連合買収
    10. 10. 米半導体大手 AIに15兆円投資へ
    1. 11. フジ 背景に物言う株主の圧力?
    2. 12. ワークマン参入で 価格破壊の波
    3. 13. スズキがエンブレム刷新　22年ぶり、「S」を平らに
    4. 14. 妻がハマった沼 驚愕の「中身」
    5. 15. 65歳以降が働く 女性の多い職種
    6. 16. ほか弁 おかず選べる凄さを語る
    7. 17. だから｢お金持ち｣だけが得をする…参政党の｢日本人ファースト｣が政治家に都合のいい言葉になったワケ
    8. 18. 日産が誇る運転支援技術のレベル
    9. 19. chocoZAPに 初の公設ジム誕生
    10. 20. TGS 秋口以降の新作発表に期待
    1. 1. スマホ乗っ取られる? 新法の危険
    2. 2. マックがビニール袋を完全廃止に
    3. 3. 無料で使える5つのAIツール
    4. 4. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
    5. 5. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    6. 6. Google翻訳に新たなAI搭載機能
    7. 7. 高い防水性能のスマホに落とし穴
    8. 8. コンビニでAI&ロボが活躍する訳
    9. 9. 不便解決 スマホ対応モニター
    10. 10. Samsungスマホを「魔改造」
    1. 11. 耳に挟むイヤホン Ankerの新作
    2. 12. Apple Watch充電環境が一新
    3. 13. ふるさと納税 返礼品の失敗談
    4. 14. 寝坊対策に活躍 RHYTHMが41%OFF
    5. 15. 月面基地建造の難関を越えろ。資材を送らず、月で完成させる
    6. 16. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    7. 17. 画像編集ソフトの覆い焼きやソフトライトといった「レイヤー合成モード」は一体何をしているのか？
    8. 18. 「Radeon RX 7900シリーズ」を試す - Radeon RX 7970 XTとXTX、GeForce RTX 4080に競り勝つか？
    9. 19. 女性のキャリアを支えるリスキリング事業！SHE株式会社 代表取締役 福田恵里氏にインタビュー【日本スタートアップ大賞2025】
    10. 20. 入社から半年で離職 どの職種?
    1. 1. 西勇輝 自らトレードを申し出か
    2. 2. 「世陸」呼ばれず中井美穂が涙か
    3. 3. 桐生が涙 けいれんの原因明かす
    4. 4. 世陸 妨害が波紋…選手ブチギレ
    5. 5. 世陸エンドロールで「涙腺崩壊」
    6. 6. 娘ら巡り大谷が許せなかった一線
    7. 7. 1年9カ月 活動自粛中芸人の近影
    8. 8. 大谷の「二刀流特例」に不穏報道
    9. 9. 男性の命を救った医師 世陸で銅
    10. 10. 楽天一筋１４年間　岡島豪郎が今季限りで引退　引退セレモニー検討
    1. 11. お粗末な中日の「最大の被害者」
    2. 12. 最後の世界陸上 織田が名言締め
    3. 13. 朗希が無双投球も 明かした本音
    4. 14. リング乱入「殺人未遂」に発展か
    5. 15. 大谷の偉業「ぶち壊し」怒りの声
    6. 16. 西武・平井 来季の戦力構想外
    7. 17. 超異例のタイマンレースが波紋
    8. 18. 高視聴率 織田裕二が大好評の訳
    9. 19. JRA理事が新人騎手0人に見解
    10. 20. 世陸 寄り添う姿が話題「尊い」
    1. 1. 孤独のグルメで不義理? 旅館告発
    2. 2. ぐちバカリ 山口智子の仕草物議
    3. 3. アッコに「もう限界だろこれ」
    4. 4. 「悪意ありすぎ」安住アナに批判
    5. 5. 渡邊渚が告白「体調が戻らない」
    6. 6. 万博手のひら返し 田村淳に批判
    7. 7. チョコプラ炎上 松尾に粗品呆れ
    8. 8. 有吉 好きな飲食店で衝撃受ける
    9. 9. 首相報酬4000万円は安い 猛反論
    10. 10. あのの気遣い「配慮の塊」絶賛
    1. 11. Perfume休止「激ヤセ」が関係か
    2. 12. 宝島 辛口評価に監督がウザ絡み?
    3. 13. ゴキブリ3万匹発生 凄絶な汚部屋
    4. 14. 「転スラ」の原作小説が完結へ
    5. 15. ヒカルがSNS写真全消し 異常事態
    6. 16. 長嶋一茂 大炎上した退席の真相
    7. 17. 世界陸上に芸人登場 反感が殺到
    8. 18. バカリ 生理的にダメな女性告白
    9. 19. カズレーザー 2番組終了の理由は
    10. 20. 14歳下落としたメイサの熱愛遍歴
    1. 1. 4人目妊娠し中絶へ 前向きな選択
    2. 2. 髪の悩み「血行不良」が解決?
    3. 3. 「アーモンドミルク」の効果
    4. 4. ユニクロの黒アイテムでコーデ
    5. 5. 夫婦レスは体の問題だけではない
    6. 6. 「二進法でやってる店」のオチ
    7. 7. 「オフピーク旅」を推奨する秋旅
    8. 8. 無印良品スタッフの着こなし術
    9. 9. GUでキメるチェック柄シャツ
    10. 10. 40・50代お手本に ミニボブヘア
    1. 11. 3COINSのスマホショルダーが便利
    2. 12. スタバから新しく登場した“テリーヌ”が驚きのおいしさ…！特別な日に用意して、友達と分けっこしない？
    3. 13. GWシャツで垢抜け 店員コーデ術
    4. 14. 「絶対許されない」母親への思い
    5. 15. セルフレジを両替機にする客も
    6. 16. 彼氏は既婚者? 届いた婚約指輪
    7. 17. 38歳 出会いアプリで恋活開始
    8. 18. 上半期 バズ漫画あらためて紹介
    9. 19. 「きょうだい児」の孤独や苦悩
    10. 20. 三立製菓がコジコジとコラボ