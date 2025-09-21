1.アメリカン・アキタ 【原産国】日本【体高】オス：66～71cm/メス：61～66cm【体重】40kg以上 アメリカン・アキタは、その名前からもわかるように日本原産の秋田犬を元につくられた犬種です。 第二次世界大戦時に日本に進駐したアメリカ軍の軍人が、日本唯一の大型犬種として秋田犬を好んで飼い、母国に連れ帰ったことがルーツとされています。 アメリカに渡った秋田犬の多くはマスティフやジャー