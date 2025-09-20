レイがvs大谷を18打席で打率.235、0HR、9Kに抑えていた【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（日本時間20日・ロサンゼルス）あまりに鮮烈なスイングに脱帽せざるを得なかった。ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦の5回に逆転の52号3ランを放った。痛恨の被弾を許したロビー・レイ投手は「コースに決めたつもりだったけど……」と、大谷のパワーに肩を落とした。1点を追う5回2死一、二塁