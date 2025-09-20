ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËCY¾Þº¸ÏÓ¤¬¡ÈÃ¦Ë¹¡É¡¡52¹æ¤ÇÄË´¶¤·¤¿°Û¼¡¸µ¥Ñ¥ï¡¼¡Ö¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
¥ì¥¤¤¬vsÂçÃ«¤ò18ÂÇÀÊ¤ÇÂÇÎ¨.235¡¢0HR¡¢9K¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 6¡¼3 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÁ¯Îõ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÃ¦Ë¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î5²ó¤ËµÕÅ¾¤Î52¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¤òµö¤·¤¿¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤Åê¼ê¤Ï¡Ö¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥ì¥¤¤¬Åê¤¸¤¿³°³Ñ¹â¤á¡¢95.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153.7¥¥í¡Ë¤ò¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤¿¡£º¸Íã¥Ý¡¼¥ëÊý¸þ¤ØÀª¤¤¤¬¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ÂÇµå½éÂ®100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.26¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó112.78¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ30ÅÙ¤Î¹ë²÷ÃÆ¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿33ºÐº¸ÏÓ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È²áµî18²óÂÐÀï¤·¤ÆÂÇÎ¨.235¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢9»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âºÇ½é¤Î2ÂÇÀÊ¤òÃæÈô¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡×¤Ç¤Ï¥ì¥¤¤ÎÃÌÏÃ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ì¥¤¤ÎÄ¾µå¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ÎºÝ¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·è¤·¤Æ´Å¤¤µå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ¤Íî¤Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢Â³¤¯¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ë¤â°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¡¢4²ó2/3¤Ç5°ÂÂÇ3ÈïÃÆ¡¢2»Íµå5»°¿¶¤Çº£µ¨8ÇÔÌÜ¡Ê11¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë