チェストオープンで実現する「体幹を固定した大きな投球動作」球速アップや投げる動作の向上には、体の使い方がカギを握る。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「上手い選手ほど、体を大きく使えている」と指摘する。肩肘の回旋、胸郭の使い方を覚えることで、理想の投球フォームに近づいてくる。注目すべきは胸の動きだ。腕だけで投げる選手は、体の回転を十分に使えていないケース