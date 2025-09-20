チェストオープンで実現する「体幹を固定した大きな投球動作」

球速アップや投げる動作の向上には、体の使い方がカギを握る。約20校の中学・高校の野球部をサポートするトレーニングコーチの塩多雅矢さんは「上手い選手ほど、体を大きく使えている」と指摘する。肩肘の回旋、胸郭の使い方を覚えることで、理想の投球フォームに近づいてくる。

注目すべきは胸の動きだ。腕だけで投げる選手は、体の回転を十分に使えていないケースがあるという。そこで、塩多さんが勧めるのは「チェストオープン」というエクササイズだ。「大きく動かすということを体全体で表現できるようになることが、先決」と語り、この基本エクササイズから始めることを推奨している。

やり方は、四つん這いになり、投げる方の手を頭の後ろに置く。この姿勢から、肘を上に持ち上げていく。ポイントはグラブ側の肩を軸にして、大きく動かしていくこと。また、目線はグラブ側の手の甲に向けることで、実際の投球動作に近い感覚を養える。右投げの場合、左手の甲に目線を置きながら、左肩を中心に開いていくことで、より効果的なトレーニングになる。

注意点は腕を上げる時に、お尻の位置を変えないこと。そうすることで胴体の部分が大きく使えてくるという。このトレーニングを続けることで、体全体を使った大きな動きが身につき、結果的に球速アップや投球フォームの改善につながる。小さく縮こまった動きから脱却し、体を開く閉じるの動きを意識して練習に取り入れてみよう。（First-Pitch編集部）