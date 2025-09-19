EU²¤½£°Ñ°÷²ñËÜÉô¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿EU¤Î´ú¡á7·î¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï19Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ºÛ°Æ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢EU²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹Í¢Æþ¤ò2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÁ´ÌÌÄä»ß¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£EU¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î²½ÀÐÇ³ÎÁÍ¢Æþ¤ò27Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¥«¥é¥¹³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾åµéÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È´ü¸Â¤ò1Ç¯Á°ÅÝ¤·¤·¤¿¡£À©ºÛ°Æ¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢EU²Ã