¢¡À¤³¦Î¦¾åÂè£·Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤Ç¡¢½÷²¦¡¢ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬¡¢º£Âç²ñ½éÅÐ¾ì¡££¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤ÎÌ´¤¬»¶¤Ã¤¿¡£ËÌ¸ý¤Ï»îµ»½ç£±ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£±¡££ÁÁÈ£±£¸¿ÍÁ´°÷¤¬£±ÅêÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿¡££²ÅêÌÜ¤Ç£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜµ­Ï¿¡Ê£¶£·¥á¡¼¥È¥ë£³£¸¡Ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É£·¥á¡¼¥È¥ëµÚ¤Ð¤º¡££²ÅêÌÜ¤Ç£¶£°¥á¡¼¥È¥ë£´£¹¤òÅê¤²¤¿