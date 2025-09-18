東京ディズニーランドで、17日から開催中のスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』の間行われるパレード『ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”』。連日暑さのため中止していましたが18日、公演が実施されSNSなどには喜びの声が続々と投稿されました。行われたのは、ディズニーヴィランズが主役となり、ヴィランズが主催する、妖しくも最高に盛り上がるハロウィーンパーティーをテーマにしたパレード『ザ・ヴ