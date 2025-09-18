10代の女子生徒の制服を盗む目的で住宅に侵入し、逃走しようとした際にその父親にけがをさせたとして、30代の男が現行犯逮捕されました。 強盗傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、住所・職業ともに不詳の自称・岡粼健太容疑者(37)です。 岡粼容疑者は9月18日午前4時15分ごろ、熊本市東区の住宅に10代女子生徒の制服を盗む目的で侵入し、逃走しようとした際に女子生徒の父親の顔に軽傷を負わせた疑いが持たれています