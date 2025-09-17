本塁打2位の大谷が1位のシュワーバーを抑える【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場。初回、カイル・シュワーバー外野手の打席でメジャー自己最速タイとなる101.7マイル（約163.7キロ）記録したが、ファンは他のことに注目していた。この日、初回1死でシュワーバーと対戦。初球で101.7マイルを