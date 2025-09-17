中国・上海の動物園で人気のチンパンジーを巡り、ある問題が起きています。パンダやキリンなど200種類以上の動物が展示されている上海野生動物園。観光客や子供たちに人気の動物園で飼育されているのは、2歳のオスのチンパンジー・ディンディン。三輪車に乗ったり走り回ったり、活発で好奇心旺盛です。そんなディンディンを巡ってSNSで話題になっているのが、まるで人間のようにスマホの画面を見入ったり、画面を指で触ろうとする