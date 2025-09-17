「第2のヘンリー・キッシンジャー」と呼ばれる地政学の大家、米外交政策研究所（FPRI）のロバート・カプラン教授（73）が「米国の安全保障の傘で保護され、中国の成長を踏み台にして富を蓄積してきた時代は終わった」と話した。カプラン氏は15日（現地時間）、中央日報のインタビューで「現在の世界は最強国の米国はもちろん、中国、ロシアの3つの強大国が同時に衰退する初めての状況を迎えている」とし、このように診断した。こう