大分県日田市で16日最高気温35.4度と今年62日目の猛暑日となり、国内の歴代最多記録に並びました。 【写真を見る】日田市で今年62日目の猛暑日国内歴代最多記録に並ぶ大分 16日の県内は勢力の強い太平洋高気圧に覆われ、すべての観測地点で30度を超える真夏日となり、日田市と豊後高田市では35度を超える猛暑日を観測しました。 日田市では午後3時前に35.4度に達し今年62日目の猛暑日となり、去年の福岡県太宰府市に並ぶ国