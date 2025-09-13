マーケティング侍・りゅう先生が、自身のYouTubeチャンネルで「他の企業が見捨てたお客様で売上が爆上がりする。ライバル企業の"顧客を一気に刈り取る"マーケ戦略。」と題した動画を公開。発言者であるりゅう先生が「ライバルが顧客を見捨てた瞬間――実はものすごく大チャンスなんです」と語り、“離婚マーケティング”と称する独自の戦略をたっぷりと解説した。 動画冒頭で「恋愛の別れと同じよ