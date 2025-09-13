経営学者として組織や若者について研究する舟津昌平氏によると、Z世代をはじめとする若者には「肯定される側にはいなきゃダメだけど飛び抜けたらダメ」という心理が働いていることが多いという。その心理をもとに彼らのキャリア論を考えたときに、彼らが発する「成長」という言葉には違和感がある。【写真】Z世代に詳しい舟津昌平氏書籍『若者恐怖症――職場のあらたな病理』より一部を抜粋・再構成し、彼らが好んで使う