電車内では目立たずに過ごしたいものだ。しかし、思わぬ失敗をしてしまい、冷や汗をかくこともある。投稿を寄せた千葉県の40代女性は、学生時代の赤面エピソードを振り返る。一人で電車に乗り、ドアの横に立っていたのだが……「駅に着き電車に乗り込んで来た方に『いらっしゃいませ』と声をかけてしまった」「学生でアルバイトを一生懸命していた時で反射的に声が出てしまった」と続けており、おそらく接客のアルバイトだったのだ