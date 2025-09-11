大気の状態が非常に不安定になっていて、東京23区では雷を伴うゲリラ豪雨が発生しています。東京都内では、11日午後1時半ごろから雨雲が急速に発達し、1時間降水量が世田谷区で73.0mmと観測史上1位を記録し、雷を伴う大雨となっています。東京都や神奈川県では大雨洪水警報が発表されています。道路冠水に警戒してください。