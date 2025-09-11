ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約 7cm)、トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TESTがコレクションに最適なブリスターパッケージで登場！ ホビージャパン「1/64 トヨタ スプリンタートレノ DRIFT KING AE86 Street / CARBON DOOR・TEST」 希望小売価格： 各2,420円(税込)サイズ： 1/64スケール(全長約7cm)ボディ材質： ダイキャスト製 塗装済み