今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『おつかれごはん#211「オリジナル濃厚ベジタブルつけ麺」』というりおんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）第三回ニコニコラーメン祭、参加しまーす！！！！実は過去2回視聴者として楽しませていただきました。なぜ投稿していなかったのかは・・・動画で確認してくださいね。せっかくなら、身体にいい温まるラーメンを作りたい他の投稿者様が絶対やらなそうなこと